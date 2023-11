Segundo DLC de Pokémon Scarlet y Violet ya tiene fecha

Hace un par de meses finalmente llegó el DLC correspondiente a Pokémon Scarlet y Violet, mismo que ha dejado con un sabor de boca un tanto agridulce a los fanáticos, no por el hecho de que el contenido sea aburrido, sino porque no se han tomado la molestia de mejorar el juego en su base de rendimiento. Y ahora, después de poco tiempo, ya se ha mencionado cuando llegará la segunda parte que cierra esta historia que va ligada de alguna forma entre personajes.

Según lo mencionado en redes por la propia cuenta oficial de la franquicia, The Hidden Treasure of Area Zero Part 2: The Indigo Disk estará disponible el 14 de diciembre, cumpliendo así la promesa de que llegaría en algún punto del invierno de 2023. Dentro de esta aventura, los jugadores podrán capturar nuevas criaturas, ya sea de generaciones pasadas o la actual, así como un legendario que solo se puede capturar al haber pagado este contenido extra para el juego.

Pokémon Scarlet or Pokémon Violet The Hidden Treasure of Area Zero Part 2: The Indigo Disk launches on December 14!

Adventures await you at the Blueberry Academy, Trainers! #PokemonScarletViolet ❤️💜 pic.twitter.com/IljDHdTUeq

— Pokémon (@Pokemon) November 2, 2023