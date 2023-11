Así serían los personajes de Dragon Ball en versión Pixar

En estos últimos meses se ha dado una constante sobre el uso de la inteligencia artificial, esto es normalmente con ilustraciones que toman un camino distinto, ya sea con versiones realistas o también la creación de guiones para películas o series. Eso nos lleva también al mundo del anime, donde se elaboran ilustraciones de grandes conocidos como Naruto, One Piece, Demon Slayer, Captain Tsubasa y muchos otros, pero claramente el que destaca es Dragon Ball.

En las tendencias se ha utilizado una forma de crear personajes al estilo Pixar, ya sea de algunos que vienen desde la ficción o hasta de famosos políticos, por ende, Gokú y compañía no iban a quedarse detrás, por lo que ya cuentan con apariencias similares a lo que hemos visto en películas que pertenecen a Disney.

Aquí los puedes ver:

Vale la pena mencionar, que la estética de los personajes es bastante realista, por lo que algunos de ellos no se ven tan Pixar como uno podría imaginar, o al menos muchos visualizaban algo más caricaturesco. Sin embargo, los esenciales como Gokú se ven bien y eso podría bastar como para querer una película del estilo. De hecho, en este momento la saga está pasando por un descanso después de la última cinta, por lo que tomar este camino sería interesante.

En noticias relacionadas al mundo del Dragon Ball, hace poco una modelo de Uruguay se disfrazo de Videl, logrando captar la atención de los fans de la franquicia. Si quieres echarle un ojo a las fotografías te invitamos a seguir el link que colocamos a continuación.

Vía: EG

Nota del editor: La verdad ya estoy un poco harto que se use inteligencia artificial para todo, pero no puedo negar que su asertividad es cada vez más exacta. Entonces, no sorprendería que la carrera de creación digital o similar vaya a desaparecer debido a estas tecnologías.