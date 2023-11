Primer tráiler de El Planeta de los Simios: Nuevo Reino

Aunque par algunos ya no esté tan en el radar, las películas reboot de El Planeta de los Simios siguen avanzando, algo que inició en la década pasada y que nos cuentan la historia de César, personaje que adquirió gran inteligencia debido a experimentos científicos. Sin embargo, el no es el único de la especie que ha tomado esta postura, pasando por guerras de divisiones de opiniones y ahora, se está llegando a la conclusión de dicha narrativa.

El nombre de la nueva cinta es ni más ni menos que El Planeta de los Simios: Nuevo Reino, y para celebrar que llegará pronto, se ha lanzado un tráiler lleno de acción en el que vemos al personaje protagonista librar la batalla definitiva de liberación de su especie. Algo que llama la atención, es el hecho de que ahora los que son cazados con los humanos, pero la meta es buscar un equilibrio o al menos eso se ha establecido en las entregas pasadas.

Aquí lo puedes ver:

Aquí la sinopsis de la cinta:

Cuando un nuevo líder simio tiránico construye su imperio esclavizando a otros clanes de primates, un joven simio llamado Cornelius emprende un viaje desgarrador que lo hará cuestionar todo lo que sabía sobre el pasado y tomar decisiones que definirán el futuro tanto de los simios como de los humanos.



24 de mayo del 2024 en los Recuerda que esta película tiene contemplada una fecha de estreno para elen los cines

Nota del editor: La verdad no he podido ver toda esta serie de películas, si a caso solamente la primera de ellas en la que sale James Franco. Ahora, me llama la atención darles una oportunidad en los diferentes servicios de streaming disponibles.