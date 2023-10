La esperada película Five Nights at Freddy’s finalmente ha llegado a la pantalla grande. Basada en el popular videojuego del mismo nombre, esta adaptación promete llevar la experiencia de terror y suspenso a un nivel completamente nuevo.

Para aquellos que no estén familiarizados, Five Nights at Freddy’s es un juego de supervivencia en el que los jugadores deben pasar cinco noches en una pizzería animatrónica mientras intentan evitar ser atacados por los aterradores personajes animados. La tensión y la atmósfera inquietante del juego han convertido a esta franquicia en una de las más populares en el mundo del gaming.

Y como es costumbre en los estrenos más esperados, Cinemex ha preparado una sorpresa especial para los fanáticos. Los amantes de la película podrán llevarse a casa artículos coleccionables inspirados en el filme. Desde vasos hasta llaveros, estos objetos serán el complemento perfecto para los fanáticos de la película.

Existen varios combos que combinan vasos, palomitas y llaveros en diversas configuraciones y precios, pero, si prefieres obtener cada artículo individualmente, cada uno te costará $139 MXN.

Si deseas completar la colección, que incluye 5 vasos y 6 llaveros junto con la tarjeta Cinefan conmemorativa, el costo total sería de $1584 MXN. ¡Una oportunidad única para llevar a casa un pedacito de esta emocionante experiencia cinematográfica!

Todos estos artículos estarán disponibles a partir del día del estreno, hoy: 25 de octubre, en varias salas Cinemex en todo el país.

Vía: Nintenderos

Nota del editor: Estos juegos me provocan demasiado estrés, no son lo mío, pero la franquicia se hizo tan popular que ahora creo que terminaré yendo al cine para ver la adaptación. Espero que no decepcione.