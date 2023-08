Revelan nuevo tráiler de la película de Five Nights at Freddy’s

Muchos pensaban que las películas relacionadas a videojuegos habían terminado por salir este año con Gran Turismo, pero parece que eso está lejos de ser real, pues hay un filme en las sombras que tal vez algunos no tienen en el radar. Y con eso estamos hablando claramente de Five Nights at Freddy´s, franquicia de terror que llega con su adaptación en un par de meses más.

Para celebrar que todo esto es casi un hecho, se ha liberado un nuevo tráiler en el que conocemos más de la historia y admiramos a los animatrónicos protagonistas de la franquicia.

Aquí lo puedes ver:

Aquí su sinopsis:

El aterrador fenómeno de los juegos de terror se convierte en un evento cinematográfico escalofriante cuando Blumhouse, el productor de M3GAN, The Black Phone y The Invisible Man, lleva Five Nights at Freddy’s a la pantalla grande. La película sigue a un guardia de seguridad con problemas cuando comienza a trabajar en Freddy Fazbear’s Pizza. Mientras pasa su primera noche en el trabajo, se da cuenta de que no será tan fácil superar el turno de noche en Freddy’s.

Recuerda que esta cinta se estrena el 27 de octubre en cines y ese mismo día en Peacock solo en Estados Unidos.

Nota del editor: Aunque no soy fanático de la franquicia, la verdad estaría simpático ver la película por los elementos de terror. Llega justo en la fecha indicada.