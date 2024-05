Super Nintendo World ya tiene fecha en Orlando

Como es bien sabido, Nintendo se ha unido con Universal Studios para crear el área de Super Nintendo World, misma que ya se ha abierto tanto en Osaka, Japón y poco tiempo después en Los Angeles, California. Sin embargo, se había prometido que también habría una apertura en Orlando Florida, concretamente en el Universal Epic Universe. Y si bien no se han dado muchas noticias al respecto, parece que la incertidumbre ya se ha terminado la misma mañana cuando se publica esta nota.

Mediante una publicación en redes sociales, se confirma que este mundo pequeño inspirado en las franquicias de la marca japonesa se abrirá al público en el año 2025, y no lo hará solo, pues el área de Donkey Kong también estará disponible en la inauguración, y es que no olvidemos, este añadido llegará a finales de 2024 en Japón. Esto mue mostrado mediante un video especial en el que se aprecia un previo del parque en funcionamiento total.

Acá el video:

Just announced! Experience many of your favorite video game characters like never before as you explore the interactive fun of SUPER NINTENDO WORLD™, opening 2025 at Universal Epic Universe. #EpicUniverse

Learn more: https://t.co/kOeWDFx1xR pic.twitter.com/iUff5upSQz

— Universal Orlando Resort (@UniversalORL) May 2, 2024