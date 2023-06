Primer trailer oficial de la película de Five Nights at Freddy’s

Este año ha estado repleto de cine comercial, pues en el transcurso de pocos meses se lanzaron películas importantes como Super Mario Bros, Guardianes de la Galaxia Vol. 3, Spider-Man: Across the Spider-Verse. Sin embargo, el otoño también promete ser grande, y eso incluye justamente a la esperada adaptación cinematográfica de Five Nights at Freddy’s.

Después de haberse lanzado un teaser el año pasado, al fin se ha revelado un video más largo que nos reafirma la fecha de estreno para esta versión de la historia de los animatronicos y del guardia de seguridad que debe lidiar con la maldición.

Aquí lo puedes ver:

Recuerda que la cinta se estrena el 27 de octubre en cines. Por su parte, también llega al servicio de Peacock ese mismo día.

Vía: Universal

Nota del editor: Nunca fui fanático del videojuego, pero espero que valga la pena echarle un vistazo a esta película para conocer más del trasfondo, y es que justamente en los lanzmienos de consolas y PC, las cosas se tocan muy por encima.