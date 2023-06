Preparan serie animada de Among Us

Se reveló que se está trabajando en una serie animada de “Among Us” en los estudios de CBS. El estudio, a través de CBS Eye Animation Productions, se ha asociado con Innersloth, el estudio de videojuegos independiente detrás de “Among Us“, para desarrollar la serie. Owen Dennis se desempeñará como creador y productor ejecutivo del proyecto como parte de su acuerdo general con CBS Studios.

Según la sinopsis oficial, la serie se basa en la premisa del juego, es decir:

“Los miembros de tu tripulación han sido reemplazados por un alienígena cambiaformas con la intención de causar confusión, sabotear la nave y matar a todos. Descubre al ‘Impostor’ o conviértete en víctima de sus asesinatos”.

Titmouse (“Big Mouth“, “Star Trek: Lower Decks“) será el estudio de animación para la serie. Además de Dennis, Forest Willard, Marcus Bromander y Carl Neisser de Innersloth también serán productores ejecutivos, junto con Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Antonio Canobbio y Ben Kalina de Titmouse. Actualmente no se ha asignado ninguna cadena de televisión o plataforma de streaming, pero se dice que las conversaciones al respecto están en curso. CBS Eye Animation Productions produce en asociación con Innersloth. El sindicato de animación (The Animation Guild) cubre el programa en lugar del sindicato de escritores (WGA).

“Among Us” se lanzó por primera vez en 2018, pero experimentó un gran aumento de popularidad en 2020. En octubre de ese año, fue el número uno en Google Play en 66 países y se encontraba en el top 100 en todos los países excepto en dos. También ocupó el primer lugar en iOS en 55 países. Durante el cuarto trimestre de 2020, el juego tuvo casi 500 millones de usuarios mensuales activos, más de 4 mil millones de visualizaciones en YouTube y más de 1.22 mil millones de sesiones de visualización en Twitch.

Dennis es conocido principalmente por crear la serie de Cartoon Network/Max “Infinity Train“. El piloto del programa se estrenó originalmente en el canal de YouTube de Cartoon Network en 2016, y la primera temporada completa se emitió en el canal en 2019. Le siguió una segunda temporada en 2020 antes de que el programa se trasladara a Max (antes HBO Max) para las temporadas 3 y 4 en 2020 y 2021. Se lanzó una serie de diez cortometrajes llamados “The Train Documentaries” en 2019. Antes de “Infinity Train“, Dennis trabajó en la popular serie de Cartoon Network “Regular Show” como guionista y artista de storyboard.

Vía: Variety

Nota del editor: Wow! ¡Al fin una serie de Among Us! Eso es lo que diría en 2020, actualmente me pregunto a cuántas personas les interesa y si el juego sigue teniendo una saludable cantidad de jugadores activos. De cualquier modo, supongo que se agradece, valdrá la pena echarle un vistazo por el talento detrás de ella.