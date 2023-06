A pesar de los rumores y especulaciones en curso, Nintendo aún no ha revelado su sucesor para el Switch. Aunque no hay indicios de un anuncio, el presidente de la compañía, Shuntaro Furukawa, ha proporcionado algunos detalles sobre la transición de la plataforma híbrida actual a la “máquina de próxima generación”.

Según los comentarios de Furukawa durante la sesión de preguntas y respuestas con los accionistas de Nintendo, el plan es utilizar el sistema de cuentas de Nintendo existente para facilitar al máximo la transición a la próxima generación para los clientes. A continuación, se muestra parte de lo que el presidente de Nintendo dijo:

“En cuanto a la transición de Nintendo Switch a la máquina de próxima generación, queremos hacer todo lo posible para facilitar el cambio a nuestros clientes, utilizando la cuenta de Nintendo“.

Aunque Nintendo ha mejorado en ciertos servicios de cuentas, en el pasado no siempre ha hecho que el cambio de una generación a la siguiente sea fácil. También ha tenido altibajos con su infraestructura en línea a lo largo de los años y a menudo adopta un enfoque bastante único en algunos aspectos de los juegos en línea. Además, aún no se promete que las bibliotecas existentes de juegos digitales de los usuarios se trasladarán a la próxima generación, y es posible que no sea necesariamente similar a lo que se ve en otras plataformas.

Al menos, esta última actualización del presidente de la compañía parece confirmar que Nintendo facilitará las cosas para los usuarios que ya están dentro del ecosistema. También se ha observado que actualmente hay 290 millones de cuentas de Nintendo, que abarcan tanto consolas como dispositivos móviles.

Una vez más, aún no hay información concreta sobre el hardware de próxima generación de Nintendo. Y admitidamente, Nintendo no parece estar listo para dejar atrás el Switch, especialmente después del Direct más reciente de la compañía, que da nueva vida a su tecnología envejecida con anuncios como Super Mario Bros. Wonder.

Vía: Nintendo Life