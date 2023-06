Jim Ryan da controversial comentario de Xbox Game Pass

Actualmente se está pasando por un proceso de finalización para la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, y justo se están lanzando testimonios con la autoridad de competencia de los Estados Unidos. Y es que, esta organización tendrá prácticamente la última palabra para que se lleve a cabo, pero parece que las cosas no son tan fáciles.

Para dicha audiencia, se le pidió al presidente Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, que hiciera un video pregrabado para cuestiones de reunión de información, con algunas declaraciones que pueden sonar fuertes. En cuestión hace una crítica al modelo de Game Pass, mencionando que destruye valor de los juegos debido al fácil acceso que se tiene.

Aquí lo mencionado por el CEO de PlayStation:

Hablé con todos los editores a los que unánimemente no les gusta Game Pass, porque su valor es destructivo. Esta es una opinión muy común entre los editores.

Esto entra con el pensamiento de PlayStation de no querer lanzar videojuegos en día uno a servicios como PS Plus, dado que mencionan se les quita el valor que pueden generar en cuanto a ganancias. Razón por la que videojuegos como Spider-Man 2 no van a tener ese tratamiento, eso también va para los ports de PC que salen aproximadamente un año después.

Vía: VgChartz

Nota del editor: La verdad si es un modelo que puede ser difícil de sacar ganancias debido a la producción que tienen los juegos. El problema, es que cosas como Starfield que valen $70 USD, ahora quedarán rebajadas porque muchos usuarios no lo van a comprar individual, sino será probado por muchos en Game Pass.