Sony ocultaría los detalles de la PS6 a Activision

Aunque las noticias en relación a la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft se han hecho algo menores, parece que en estos días se estará retomando el tema con bloqueos temporales y más detalles. Ahora, se menciona que Sony tendrá algunas restricciones con los dueños de Diablo en caso de que la adquisición se cierre a favor de Xbox.

Durante una declaración en abril, el jefe de SIE, Jim Ryan, le dijo a la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. que la colaboración anterior de la compañía con Activision condujo al desarrollo de mejores funciones en las consolas PlayStation que ayudaron a que el hardware se destacara de la competencia. Asociación que se perderá si se lleva a cabo el trato con Microsoft.

Aquí lo mencionado:

In an FTC v MS/ABK deposition, PlayStation chief Jim Ryan said that, if deal closes, Sony couldn't tell Activision about its next console

Is then asked about Sony working with Mojang (Minecraft) after MS bought them. Discussion is redacted but Ryan says it supports this concern pic.twitter.com/M86CBm3CcY

— Stephen Totilo (@stephentotilo) June 21, 2023