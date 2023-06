Según Jim Ryan, el jefe de Sony Interactive Entertainment, Nintendo Switch no representa un competidor directo de las consolas PlayStation y Xbox, en línea con la tesis presentada ante el tribunal por la FTC en la demanda contra Microsoft para bloquear la adquisición de Activision Blizzard.

Ante las preguntas del abogado de la gigante de Redmond, Ryan afirmó que

“Nintendo participa en un segmento de mercado diferente al de Xbox y PlayStation“.

Cuando se le pidió que explicara con más claridad esta idea, agregó:

“La tecnología de hardware de Nintendo es mucho menos sofisticada en comparación con PlayStation y Xbox. Su hardware (Switch) se vende a un precio más económico y su público objetivo es más joven. Muchos de los juegos que creamos para PlayStation son simplemente demasiado potentes para ser jugados en Switch “, dijo Ryan.

Como se mencionó al principio, incluso los abogados de la FTC afirman que el Switch no compite en el mismo mercado que PlayStation y Xbox, ya que ofrece hardware y rendimiento muy diferentes. Esta tesis sirve para respaldar el hecho de que, a diferencia de Sony, Nintendo no sufrirá repercusiones si se lleva a cabo la adquisición de Activision Blizzard. Sin embargo, Phil Spencer de Microsoft dijo que no está de acuerdo, ya que el Switch ocupa el mismo sector del mercado y ofrece contenido de terceros similar o idéntico al de PlayStation y Xbox.

En la misma declaración, Jim Ryan también habló sobre Xbox Game Pass, que en su opinión no es apreciado por unanimidad por los editores, y la exclusividad de Redfall y Starfield en Xbox.

Vía: Aroged

Nota del editor: No estoy completamente de acuerdo con Ryan, sí, el Xbox y el PlayStation son consolas más poderosas que el Switch pero… yo conozco más gente adulta jugando en Switch que niños y más niños jugando en Xbox y PlayStation que adultos. Supongo que tendríamos que ver las estadísticas pero, estar dirigido a videojugadores y que compartan los mismos medios y los mismos eventos, ¿no los pone en la misma competencia? Si habláramos de smartphones podría aceptar que hablamos de audiencias diferentes y que no se compite directamente.