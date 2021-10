Among Us llegará a PlayStation y Xbox en diciembre

Among Us sigue siendo una de las experiencias multiplayer más populares del momento. Aunque el nivel de atención que recibe este juego ya no está al nivel de lo visto el año pasado, parece que esto puede cambiar en diciembre. Por medio de un par de comunicados, se ha confirmado que este título estará disponible en PS4, PS5 y Xbox a finales de año.

Así es, junto a las versiones de PC, móviles y Nintendo Switch, el famoso trabajo de InnerSloth estará disponible en PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X|S el próximo 14 de diciembre, con todo y crossplay integrado.

Junto a todo el contenido previamente lanzado, la versión de PlayStation incluirá un traje especial de Ratchet & Clank. En temas relacionados, un mod lleva a los tripulantes de Among Us al mundo de Resident Evil 3. De igual forma, Epic Games ha confesado que se inspiró en el juego de InnerSloth para crear un modo especial en Fortnite.

Nota del Editor:

Sin duda alguna, estas son buenas noticias. Aunque la popularidad de Among Us ya no es la misma, la gente seguramente estará dispuesta a disfrutar de ese título una vez más cuando este título llegue a más consolas, con todo y cross-play. Solo esperemos que este juego siga recibiendo contenido adicional.

Vía: Xbox