En agosto de este año, Fortnite introdujo un nuevo modo de juego conocido como Impostors, el cual tenía una jugabilidad y un mapa prácticamente idéntico a los de Among Us. En su momento, Epic Games nunca quiso admitir que se habían inspirado en la obra de Innersloth para su creación, pero meses después, finalmente lo hicieron.

Mediante una nueva publicación en el blog de Fortnite, se menciona que el parche v18.20 “trae mejoras a Impostors, el modo de juego inspirado por Among Us de Innersloth“. Sí, sabemos que no es una declaración formal, pero también lo admitieron vía Twitter.

“¡Somos grandes fans! Nunca pudimos platicar sobre cómo nos inspiraron. ¿Qué te parece trabajar en algo juntos algún día?”

Big fans! We never got to talk about how you inspired us. What do you think about working on something fun together sometime? — Fortnite (@FortniteGame) October 12, 2021

Así que ahí lo tienes, Epic finalmente admitió que Impostors está inspirado en Among Us, y solo les tomó varios meses reconocerlo. Ahora no queda mas que esperar para ver qué se traen entre manos estos dos títulos y con qué colaboración nos van a sorprender después.

Nota del editor: Aunque me hubiera gustado más que Epic realmente saliera a decirlo con una declaración formal, por lo menos están aceptando algo que, francamente, nadie dudaba. Ahora parece que se viene una colaboración oficial con Among Us y esperemos que esto resuelva las cosas entre ambos juegos.

