Primero fue Call of Duty: Black Ops Cold War, y ahora es Fortnite quien está copiando a Among Us con un nuevo modo de juego en donde deberás averiguar quién es el impostor. Conocido como Impostors, “es un modo para máximo diez jugadores: ocho Agentes dando mantenimiento a The Bridge y dos Impostores listos para arruinarlo todo”. Suena familiar, ¿no?

Los ocho Agentes deberán llevar a cabo tareas como calibrar cofres y llamas, entregar reportes para análisis, y reparar el famoso Battle Bus. En el equipo contrario, los dos Impostores deberán hacerse pasar por Agentes y eliminar a cada uno de ellos sin ser descubiertos. Si un Agente descubre un cadáver, pueden reportarlo y posteriormente votar por quienes ellos crean que es el sospechoso. El juego se gana cuando todos los Impostores han sido eliminados.

Los Impostores estarán equipados con varias herramientas para ayudarlos a pasar desapercibidos. Todos las tareas que no han sido completadas pueden ser saboteadas por tiempo limitado, los Agentes pueden teletransportar a todos los jugadores a diferentes partes del mapa, y la habilidad de Peely Party convierte a todos en Peely por un breve periodo de tiempo. Ya puedes jugar Impostors ahora mismo en Fortnite, pero recuerda que no estará disponible por siempre.

Via: Epic Games