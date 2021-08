Gobierno de Monterrey utiliza un meme de Eva

Hace un par de meses, la Secretaría de Parques y Vida Silvestre de Monterrey, Nuevo León, México, compartió un meme de Jojo’s Bizarre Adventure para promover el cuidado de estas áreas. Ahora, recientemente, la misma cuenta oficial realizó un trabajo similar, pero usando a The End of Evangelion para advertir sobre los problemas del COVID-19.

En sus redes sociales la Secretaría de Parques y Vida Silvestre de Monterrey compartió una imagen en donde un par de osos se encuentran en una playa muy similar a la vista en The End of Evangelion, sustituyendo a Shinji y Asuka. En el horizonte no vemos a una cabeza gigante de Rei, sino al infame virus. Este póster está acompañado con el mensaje de “todos pudimos haber evitado la tercera ola de COVID-19”, en clara referencia al tercer impacto.

Sin duda alguna, este es un uso bastante interesante para el meme de Evangelion, y es uno que va de acuerdo con el mensaje que se desea transmitir. Será interesante ver cuál será el siguiente anime que esta cuenta decida utilizar para promover a la vida silvestre de este Estado.

Hablando de anime, Jojo’s Bizarre Adventure tendrá una novena parte.

Vía: Secretaría de Parques y Vida Silvestre de Monterrey