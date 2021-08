Shang-Chi tiene varias escenas post-créditos

El próximo 3 de septiembre arranca una nueva etapa en el Universo Cinematográfico de Marvel con la llegada de Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings. Algunos medios especializados ya tuvieron oportunidad de ver la película, y confirmaron que hay dos escenas post-créditos.

Brandon Davis de ComicBook.com confirmó que Shang-Chi tiene dos escenas post-créditos: una después de los créditos iniciales y la otra después de los créditos generales, así que no vayas a salirte antes de la sala.

Por supuesto, no se dieron detalles sobre exactamente qué involucran estas dos escenas, sin embargo, es fácil asumir que una de ellas estará relacionada directamente con la trama del filme, mientras que la segunda podría darnos unas cuantas pistas sobre el futuro del MCU, tal y como ha sucedido anteriormente con las otras películas de Marvel.

A diferencia de Black Widow, Shang-Chi no tendrá estreno simultáneo en Disney+ y cines, así que deberemos esperar unos cuantos meses más si piensas verla en streaming.

Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings llega a cines el próximo 3 de septiembre.

Via: ComicBook