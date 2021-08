Compound Fracture, sucesor de Dino Crisis, estrena tráiler

Si bien Resident Evil es la serie de horror por excelencia de Capcom, no hay que olvidar a franquicias como Dino Crisis, el cual sustituyó a los zombis por dinosaurios. Lamentablemente, esta serie no llegó a ser tan popular como su contraparte. Sin embargo, esto no ha detenido a los fans de crear juegos inspirados por las aventuras de Regina. Este es el caso de Compound Fracture, el cual cuenta con un nuevo tráiler.

Compound Fracture es un survival horror en primera persona, el cual se desarrolla en una instalación repleta de hambrientos dinosaurios. Este trabajo cuenta con un estilo visual inspirado por juegos del PlayStation original. Como parte del evento Realms Deep 2021, el cual se llevó a cabo el fin de semana pasado, Iteria Games, responsables por este título, compartieron un nuevo tráiler, el cual está enfocado en presentarnos los ambientes del juego.

Lamentablemente, Compound Fracture aún no tiene una fecha de lanzamiento, y considerando que el juego está siendo desarrollado por tres personas, es muy probable que falte bastante tiempo antes de ver al que podríamos catalogar como el sucesor espiritual de Dino Crisis en acción.

En temas relacionados, Capcom ha compartido una serie de datos actualizados relacionados con las ventas de sus juegos.

Vía: Iteria Games