La quinta temporada de My Hero Academia arrancó con todo, pero un reciente caso de censura en el más reciente capítulo del anime tiene a los fans un tanto molestos. Aquellos que han seguido de cerca la obra de Kohei Horikoshi sabrán que esta no es la primera vez que MHA da de qué hablar en cuanto a la censura, pero este caso en particular está llamando mucho la atención.

El más reciente episodio de MHA nos muestra a Shigaraki atravesar una fuerte escena de tortura, que a pesar de ser bastante brutal en el anime, lo es todavía más en el manga. A continuación veras de qué estamos hablando.

Como pudiste ver, la misma escena en el manga involucra mucho más sangre, mientras que en el anime no es así. Una de las razones por las cuales fue censurada, además de que en teoría es un anime dirigido para una audiencia joven, se debe a que el anime se transmite durante un horario familiar en Japón, por lo cual Bones Inc no pudo adaptar el manga tal y como nos hubiera gustado.

Via: ComicBook