Tras haber revelado los nuevos iPhone 13 el mes pasado, Apple ya se está preparando para mostrarnos qué sigue para sus otros productos. Y es que la compañía de la manzana anunció un nuevo keynote para este mes, y aunque no especificaron exactamente qué podemos esperar del evento, ya hay varios rumores en internet.

Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl

— Greg Joswiak (@gregjoz) October 12, 2021