James Gunn critica las películas de Batman

En estos momentos el universo de películas de DC está tomando un nuevo camino debido a que la empresa cuenta con nuevos directivos, Peter Safran y James Gunn. Y hablando de este último, hace poco se han detectado unas polémicas sobre su persona, concretamente, cuando habló de películas de Batman con ya bastantes años de existencia en la industria de la cinematografía.

Personas de Twitter han recopilado algunos comentarios que Gunn hizo sobre las obras dirigidas por grandes directores como Tim Burton y Christopher Nolan, los cuales son comentarios que podrían desconcertar a los fans más acérrimos del murciélago.

Aquí una de las opiniones que dijo sobre la primera cinta de Batman en los 90:

No wonder James Gunn loved The Flash so much 💀 pic.twitter.com/cAH6khaoAi

— MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) August 28, 2023