Super Mario Bros. Wonder se convirtió en el juego de Super Mario que más rápido se ha vendido en Europa, según afirma Nintendo.

“¡Guau, vaya! En sus primeros tres días a la venta, #SuperMarioBrosWonder se ha convertido en el juego de Super Mario que más rápido se ha vendido en Europa”, escribió la compañía en redes sociales. “Un enorme agradecimiento a todos los que ayudaron a hacer de esto un lanzamiento maravilloso”.

Actualmente, no hay información sobre el rendimiento de ventas de Wonder en otros territorios como América del Norte o Japón.

El juego de Nintendo Switch fue lanzado la semana pasada y, según datos de ventas físicas del Reino Unido, fue el tercer mayor lanzamiento físico para un juego de plataformas de Mario en la historia de las listas del Reino Unido, detrás de Odyssey y 3D All-Stars.

Es probable que las ventas digitales hayan impulsado a Wonder a convertirse en el mayor lanzamiento de un juego de plataformas de Mario en el Reino Unido, además de en Europa. Según Christopher Dring de GamesIndustry.biz, las ventas de la primera semana de Mario Wonder en el Reino Unido son “significativamente mejores” que las de New Super Mario Bros U Deluxe, que hasta la fecha ha vendido más de 16 millones de copias en todo el mundo.

Las ventas físicas de la primera semana de Mario Wonder en el Reino Unido fueron un 62% más bajas que las de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, pero los juegos de Mario tienden a ser más ‘perennes’ y continúan vendiendo en cifras saludables años después de su lanzamiento.

Vía: VGC

Nota del editor: Este juego es una maravilla… oh, ¿vieron lo que hice ahí? No había intención. Me lo estoy pasando rapidísimo, y eso que la campaña se supone que dura alrededor de 10 horas.