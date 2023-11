Quitarán los World Premiere de The Game Awards

Como muchos saben, dentro de un par de semanas más se llevará a cabo una nueva edición de The Game Awards, ceremonia en la cual se celebran los mejores juegos de los últimos 12 meses, destacando su género y también mecánicas que han atrapado a sus usuarios. Sin embargo, en esta edición harán algunos cambios, y uno de ellos la gente seguramente va a echar de menos por el factor de tratarse de un meme.

Era bastante conocida una pantalla que salía anunciando algo conocido como “World Premiere”, esto con revelaciones que tienen más o menos importancia dependiendo de la franquicia mostrada, pero parece que esto ha llegado a su fin el año pasado, pues a partir de este 2023 ya no se van a usar. Esto fue declarado por el propio organizador del evento, Geoff Keighley, en un apartado de preguntas y respuestas que se llevó a cabo hace un par de días atrás.

Geoff Keighly (a friend of Hideo Kojima) said in the latest The Game Awards Q&A that starting this year, they will move away from "World Premier" title cards.https://t.co/iLhgFbKiZV pic.twitter.com/kCuoyE9HVb

— Knoebel (@Knoebelbroet) November 27, 2023