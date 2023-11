Dan motivo por el cual se lanzará The Last of Us Part II: Remastered

Hace poco más de una semana atrás se reveló algo que pocos vieron venir y que otros veían llegar de forma inminente, esta fue la revelación de The Last of Us Part II: Remastered, juego que ha levantado las críticas de muchos debido a que la contra parte original se lanzó apenas hace tres años atrás. Y si bien se piensa que se está desperdiciando al equipo de desarrollo para otro proyecto que pudiera ser más ambicioso, tal parece que no es el caso.

Según lo comentado por los medios la razón por la cual se estaría llevando a cabo el port es por el hecho de que de manera constante, la gente dentro de Naughty Dog va entrando y saliendo, y eso significa que la gente novata se tiene que adaptar al ritmo de trabajo. Es decir, que a los nuevos se les dejan proyectos un tanto menores para que se preparen con lo que viene a futuro, algo que se dice ya ocurrió con Part I el año pasado cuando se lanzó en el 2022.

Aquí lo mencionado por un periodista allegado al estudio:

Por lo que me dijo una persona, esto era más un proyecto para nuevos empleados para meterlos en el juego. El equipo de Druckman está trabajando a toda máquina en un original. Una cosa no quita la otra, por lo visto.

Con esto en mente, se podría decir que solo les han dejado el código madre del juego original, esto para que le de un retoque correspondiente en el mejorado de texturas y también la parte de resolución como los cuadros por segundo. Vale la pena mencionar, que esta versión del juego va más allá de lo que se hizo con la parte uno, teniendo niveles adicionales que no llegaron a la exposición final, así como un modo roguelike que hasta este momento es un misterio.

Recuerda que The Last of Us Part II: Remastered se lanza el 19 de enero de 2024 para PlayStation 5.

Vía: Twitter

Nota del editor: Lo bueno aquí es que es posible comprar el juego con tan solo hacerle una mejora por $10 dólares, entonces así si vale la pena, no como la entrega anterior, y se ve que han aprendido del error en cuestión. Pero quienes quieran la versión física sí habrá que gastar 70 dólares.