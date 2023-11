Se filtra The Last of Us Part II: Remastered de PS5

Después de que salieran a las luz rumores de que tarde o temprano llegaría una versión remasterizada de The Last of Us Part II, mucho se empezó a hablar de cuando se haría el anuncio por parte de la empresa PlayStation, algo que hasta este momento no ha pasado. Pero lo que sí sucedió, es que se filtraron capturas de pantalla, así como descripciones de los extras por parte de filtradores de la industria.

Aquí lo compartido por Wario64 en la plataforma de Twitter:

The Last of Us Part II Remastered leaked on PSN https://t.co/sQ215f50DJ Experience the winner of over 300 Game of the Year awards now with an array of technical enhancements that make The Last of Us Part II Remastered the definitive way to play Ellie and Abby’s critically… pic.twitter.com/ED9XC1P3cg — Wario64 (@Wario64) November 17, 2023

Aquí las descripciones del contenido en el juego según la PSN de Reino Unido:

La edición incluye:

The Last of Us Part II Remastered juego completo para la consola PS5

Experimente al ganador de más de 300 premios al Juego del año ahora con una variedad de mejoras técnicas que hacen de The Last of Us Part II Remastered la forma definitiva de jugar la historia aclamada por la crítica de Ellie y Abby.

Mejoras nativas de PS5:

Creado para la consola PS5, The Last of Us Part II Remastered mejora el juego original de PS4 de maneras que antes no eran posibles, incluyendo:

• Una serie de mejoras gráficas dan vida a este hermoso pero peligroso mundo.

• El rendimiento visual ahora se produce en 4K en modo Fidelity.

• Los tiempos de carga mejorados más rápidamente te permiten entrar en acción.

• Integración completa del controlador inalámbrico DualSense™.

Sin retorno: un modo de supervivencia roguelike

¡Experimenta el combate profundo de The Last of Us Part II a través de un modo completamente nuevo! Sobrevive tanto como puedas en cada carrera, mientras eliges tu camino a través de una serie de encuentros aleatorios. Juega como una gran cantidad de diferentes personajes desbloqueables, algunos nunca antes jugables en la franquicia The Last of Us, cada uno con características de juego únicas. La variedad de desafíos presenta diferentes enemigos y ubicaciones memorables de toda la Parte II, todos culminando en tensas batallas contra jefes.

Nuevas formas de jugar

Profundiza en esta querida aventura y descubre cómo se creó el juego original:

• Lost Levels te permite explorar versiones de desarrollo inicial de tres nuevos niveles que no se ven en el original.

• Disfruta de horas de comentarios de nuevos desarrolladores para escuchar información sobre el desarrollo de la Parte II mientras experimentas el juego.

• Vive tu potencial musical con Guitar Free Play, que incluye nuevos instrumentos desbloqueables, o enfréntate al nuevo modo Speedrun* y publica tus mejores tiempos.

• También se agregaron audio descriptivo** y voz a vibraciones al conjunto de funciones de accesibilidad de la Parte II.

• The Last of Us Part II Remastered también presenta nuevos diseños de personajes y armas desbloqueables para que los jugadores los usen tanto para Ellie como para Abby.

Por ahora, solo falta la declaración y primer tráiler por parte de PlayStation.

Aquí hasta su tráiler:

Vía: PS Deals