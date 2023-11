Revelan el número de niveles del roguelike de TLOU: Part II Remastered

Hace casi una semana se dio a conocer una noticia que algunos no veían venir y que para otros era más que evidente, eso es justamente la revelación por parte de PlayStation de The Last of Us Part II: Remastered, juego que tendrá renovación en el apartado técnico y también algunos extras que llaman la atención. Uno de ellos es un modo roguelike en el que varios personajes de la saga van a participar, y justo se acaban de filtrar datos en relación a su diseño de niveles.

Mediante el perfil de LinkedIn del QA Tester, Colin Freeman, se ha revelado el número de niveles que tendrá este modo juego, uno que tal vez sea una especie de prueba para quienes están esperando el multijugador que hasta este momento no ha dado signos de vida. En cuestión, serían 12 secciones por las que tiene que pasar el jugador, tratando de derrotar al mayor número de enemigos con sigilo, teniendo como consecuencia el empezar desde el inicio si llega a perder.

Al poco tiempo de que la información se distribuyera en internet por parte de filtradores, el usuario ha eliminado estos datos de su perfil, lo que alza las sospechas de que tal vez no sean todos los niveles que el jugador puede explorar, sino que podría expandirse a algo más ambicioso. A eso se le agregan misiones adicionales que no llegaron a la entrega final, pero no se sabe si entrarán dentro de la experiencia base o si será el tema de agregarlos en un menú a parte del de la campaña.

Aquí la captura que alcanzaron a tomar los medios:

¡Experimenta el profundo sistema de combate de The Last of Us: Part II a través de un modo completamente nuevo! Sobrevive tanto como puedas en cada partida y elige tu camino a través de una serie de encuentros aleatorios. Juega con una gran variedad de personajes desbloqueables (algunos, jugables por primera vez en la franquicia de The Last of Us) y dotados de características únicas. Los distintos desafíos incluyen enemigos y lugares memorables de Part II, que culminan en tensas batallas contra jefes.

Recuerda que The Last of Us Part II: Remastered se lanza el 19 de enero de 2024 solo para PS5. Los jugadores podrán acceder a la actualización por $10 USD en versión digital o física.

Vía: Insider Gaming

Nota del editor: Sin duda valdrá la pena echarle un vistazo a esta segunda parte, no realmente por el juego base, el que básicamente todo el mundo ya jugó, sino por estos añadidos que prometen. Incluso existe la duda de si habrá escenas adicionales del cierre de la historia.