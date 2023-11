No es un secreto que Pokémon Scarlet & Violet decepcionaron a más de un fan debido a sus problemas técnicos y visuales. Si bien el título sí le otorgó una evolución a la serie en cuanto estructura y gameplay, parece que gran parte de la comunidad ignoró esto para enfocarse principalmente en los aspectos negativos de la experiencia. De esta forma, Takato Utsunomiya, COO de The Pokémon Company, ha hablado sobre este tema.

En una reciente entrevista con The Guardian, Utsunomiya señaló que, pese a que la compañía no hace comunicados públicos de este tipo, está consciente de los problemas técnicos que Pokémon Scarlet & Violet presentaron, y han tomado la retroalimentación del público en consideración. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Independientemente de si respondemos públicamente, siempre prestamos mucha atención al feedback y a las conversaciones que tienen lugar en las comunidades. Hay ciertos aspectos en los que no siempre podemos estar 100% alineados con lo que partes de la comunidad piden y lo que queremos ofrecer. Pero hacemos esto con el deseo de que Pokémon siga funcionando durante mucho tiempo, y creo que los fans y los jugadores están con nosotros en ese sentido”.

Aunque por el momento no sabemos cómo es que The Pokémon Company tomarán las críticas en contra del desempeño técnico y visual de Scarlet & Violet, ya que los DLC de esta generación no han mejorado sustancialmente estos apartados, quizás en un futuro tengamos la oportunidad de disfrutar de títulos que carezcan de estos problemas.

Cuando Pokémon Scarlet & Violet llegaron al mercado a finales del año pasado, esta generación tuvo una recepción mixta. Si bien hubo aquellos que aparecieron la evolución que tuvo la serie en cuanto a la estructura y gameplay, esto gracias a la implementación de un mundo abierto que le da la oportunidad al jugador de elegir su propio camino en esta gran aventura, también hubo personas que no estuvieron contentas con las caídas de frame rate, la mala resolución, los glitches y múltiples problemas más.

Muchos han mencionado que estos se debe principalmente a que The Pokémon Company es más que solo los juegos, y el retrasar un nuevo título, algo que hubiera beneficiado sustancialmente a Scarlet & Violet, tendría repercusiones en otras áreas, como el anime, el TCG, los peluches y más. Junto a esto, se ha criticado a los desarrolladores por seguir usando herramientas de desarrollo anticuadas, algo que también podría cambiar en un futuro.

A diferencia de otras compañías, The Pokémon Company se mantuvo en silencio cuando fueron criticados por el estado en el que llegaron Scarlet & Violet. Este es un lujo que solo ellos se han dado, ya que otras compañías en situaciones similares han emitido comunicado en donde piden perdón y aseguran que mejorarán.

Sí, Pokémon Scarlet & Violet son unos juegos con una serie de problemas visuales técnicos que no deberían estar presentes en la experiencia. Sin embargo, también es cierto que la experiencia que nos ofrecen es sumamente divertida y vale mucho la pena para todos los fans de la serie. Es una situación complicada, que tal vez no tenga una solución clara.

