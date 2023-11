Star Wars: Knights of the Old Republic es uno de los juegos más amados de BioWare. De esta forma, muchos se emocionaron cuando un remake para PlayStation 5 fue anunciado hace un par de años. Sin embargo, en las últimas semanas este sentimiento se ha transformado en decepción, ya que reportes han señalado que este proyecto habría sido cancelado. Ante la falta de una fuente oficial, uno de los mayores periodistas ha revelado que este no es el caso, y el remake de Star Wars: Knights of the Old Republic seguiría en desarrollo.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Jason Schreier, periodista de Bloomberg, señaló que se puso en contacto con dos personas de Saber Interactive, estudio a cargo de este proyecto, quienes le han comentado que el remake de Star Wars: Knights of the Old Republic sigue con vida, aunque no sabría decir si alguna vez llegará a nuestras manos. Esto fue lo que comentó al respecto:

“No puedo decir si el remake de KOTOR alguna vez *saldrá*, pero sí, dos personas de Saber Interactive me dicen que todavía están en ello, a pesar de los recientes rumores de que nadie está trabajando en el juego. (Saber tomó el proyecto de Aspyr el año pasado, como informó Bloomberg entonces)”.

Hasta el momento, no hay comunicado oficial por parte de Lucasfilms, PlayStation, Saber Interactive, o cualquier otra compañía involucrada en este proyecto que confirme o desmienta los rumores sobre la cancelación de este remake. Sin embargo, considerando que Schreier es una de las fuentes más confiables del medio, parece que los fans de Knights of the Old Republic pueden estar tranquilos, al menos por el momento.

El remake de Star Wars: Knights of the Republic fue revelado en el 2021, cuando se confirmó que Aspyr, famosos por sus remasterizaciones de juegos clásicos de Star Wars, estaba a cargo de este proyecto. Sin embargo, todo lo que hemos escuchado desde entonces han sido malas noticias. En agosto de 2022, se confirmó que Saber Interactive había tomado las riendas de este proyecto. Ahora, hace solo unas semanas, rumores y reportes por parte de Jeff Grubb señalaban que el juego había sido cancelado por completo.

Si bien las declaraciones de Schreier pintan un buen futuro, el periodista solo ha mencionado que el remake sigue con vida, y nada descarta que en un futuro el proyecto sea cancelado por completo. Solo nos queda esperar para ver cuál será el resultado final de esta travesía.

Para aquellos que no lo recuerdan, Star Wars: Knights of the Old Republic, a menudo abreviado como KOTOR, es un RPG de acción aclamado, ambientado en el universo de Star Wars. Fue desarrollado originalmente por BioWare y publicado por LucasArts. El título llegó por primera vez para Xbox en 2003, seguida de una versión para PC ese mismo año. Actualmente, puedes conseguir este título en todas las plataformas modernas.

Nota del Editor:

Knights of the Old Republic es un fantástico juego que merece un remake hoy en día. Esta entrega llegó durante uno de los mejores momentos para la serie, al menos en la industria de la industria de los videojuegos, y sería una decepción que su legado no pueda concretarse de la forma que se merece.

