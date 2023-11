Confirman el anime de Dandadan con tráiler

Durante los últimos años, Shonen Jump se ha encargado de publicar mangas bastante interesantes. Algunos de estos, como Jujutsu Kaisen han logrado transicionar a la perfección al mundo del anime. De esta forma, los fans han estado esperando que Dandadan tuviera el mismo tratamiento, y después de múltiples rumores, el día de hoy se ha confirmado que la obra de Yukinobu Tatsu por fin llegará a la pantalla chica.

Por medio de un teaser tráiler, se ha confirmado el anime de Dandadan, el cual se estrenará en algún punto del próximo año. Aunque no se ha confirmado, es muy probable que Crunchyroll se encargue de la transmisión fuera de Japón. Fūga Yamashiro, asistente de dirección de Tatami Time Machine Blues, será el director del anime, el cual corre a cargo del estudio Science SARU, a quienes reconocerás por trabajar en el reciente anime de Scott Pilgrim Takes Off, así como en Keep Your Hands Off Eizouken!, The Night Is Short, Walk On Girl y Ping Pong the Animation.

Hiroshi Seko, famoso por su participación en Attack on Titan The Final Season, Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Mob Psycho 100, será el supervisor y escritor de los guiones de la serie. Kensuke Ushio, quien trabajó en Chainsaw Man, DEVILMAN crybaby, Liz and the Blue Bird, está a cargo de la música. Naoyuki Onda, quien colaboró en Mobile Suit Gundam Hathaway, Berserk: The Golden Age Arc, está a cargo del diseño de personajes. Por último, Yoshimichi Kameda, de Mob Psycho 100, está diseñando los extraterrestres y las entidades sobrenaturales.

Para quienes no han leído el manga, Dandadan nos es una comedia de acción romántica, en donde los protagonistas, un joven y una chica de secundaria, tienen que investigar una serie de casos misteriosos ocasionados por entidades sobrenaturales y aliens. Esta es la descripción oficial:

“Un nerd debe luchar contra espíritus poderosos y extraterrestres que compiten por el poder secreto de su “joya familiar”, así que, ¿quién mejor para luchar junto a él que su amor platónico de la escuela secundaria y una abuela espiritual? Momo Ayase y Okarun están en lados opuestos del espectro paranormal en cuanto a lo que creerán y lo que no. ¡Su búsqueda para demostrar que el otro está equivocado los lleva por un camino de enamoramientos secretos y batallas paranormales en las que tendrán que participar para creer! Momo Ayase entabla una amistad inusual con el fanático de los ovnis de su escuela, a quien apoda “Okarun” porque tiene un nombre que no debe decirse en voz alta. Si bien Momo cree en los espíritus, cree que los extraterrestres no son más que una tontería. Su nueva amiga, mientras tanto, piensa exactamente lo contrario. Para resolver las cosas, los dos se propusieron demostrar que el otro estaba equivocado: ¡Momo a un punto de acceso OVNI y Okarun a un túnel embrujado! Lo que se desarrolla a continuación es una hermosa historia de amor joven… ¿y extraterrestres y espíritus extrañamente cachondos?”

Aunque por el momento esta es toda la información que tenemos, se espera que Dandadan tenga presencia en el próximo Jump Festa 2024 el próximo 16 de diciembre, donde se brindará noticias sobre el anime, incluido el elenco. Para aquellos que estén interesados en leer el manga, lo pueden hacer completamente gratis y en español en la aplicación de Manga Plus. De igual forma, Panini México ya está publicando esta obra en nuestra región.

Nota del Editor:

La generación actual de Shonen Jump es bastante buena, y cuando consideramos lo que encontramos en la aplicación de Manga Plus, encontramos una mina de oro que le da a todos los lectores cientos de horas de contenido. Yo espero a que Netflix diga cuándo es que el anime de Beat & Motion estará disponible.

Vía: Anime News Network