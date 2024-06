Anuncian nuevo anime de Ranma 1/2

Ranma 1/2 es uno de los mangas más amados por el público. Si bien su adaptación al anime tiene sus fans, este trabajo no le hizo justicia al gran trabajo de Rumiko Takahashi, por lo que los fans han exigido un anime que le sea fiel al material original por mucho tiempo. Bueno, sus sueños se harán realidad, puesto que una nueva adaptación de Ranma 1/2 ya está en camino.

Después de semanas de rumores, el día de hoy se ha confirmado que Ranma 1/2 tendrá un nuevo anime. Lamentablemente, por el momento no hay más información disponible. Se desconoce cuál es el estudio detrás de este proyecto, o cuándo se estrenará. Afortunadamente, parece que estas dudas tendrán una respuesta el próximo 17 de julio, día en que tendremos más detalles al respecto.

Esto no debería ser una gran sorpresa para muchos. Ranma 1/2 no solo es una de las obras más amadas de Rumiko Takahashi, sino que Urusei Yatsura, otra obra de la misma autora, también recibió una nueva adaptación hace tiempo, por lo que muchos ya veían venir este anuncio.

El manga de Takahashi debutó en la revista Weekly Shōnen Sunday de Shogakukan en agosto de 1987, finalizó en marzo de 1996. En 1989 comenzó una adaptación al anime, la cual terminó en 1992. Sin embargo, este trabajo no logró abarcar toda la historia y, más allá de la nostalgia, no hay un gran incentivo para disfrutar de este trabajo. De esta forma, se espera que el nuevo anime sea todo lo que los fans esperan y más.

Recuerda, tendremos más información sobre el nuevo anime de Ranma 1/2 el próximo 17 de julio. En temas relacionados, esta es la razón por la cual se canceló el anime original de Ranma 1/2. De igual forma, este es el nuevo manga de Rumiko Takahashi.

Nota del Autor:

No puedo esperar para ver esta nueva versión de Ranma 1/2. El manga me gusta mucho, y si es triste que el anime original no fuera capaz de cumplir con todos los fans. Espero que esto sea genial.

Vía: Anime News Network