Animes de la temporada de verano en Crunchyroll

La temporada ha comenzado, y Crunchyroll quiere que disfrutes por completo todos los estrenos que llegarán a su plataforma a lo largo de los próximos meses. Desde nuevos estrenos, pasado por el regreso de algunas producciones amadas, julio y agosto se posicionan como espacios que los fans no se pueden dar el lujo de ignorar.

A partir de estos momentos ya están disponibles animes como My Wife Has No Emotion, y en los próximos días veremos los estrenos de The Magical Girl and the Evil Lieutenant Used to Be Archenemies y Fairy Tail: 100 Years Quest. De esta forma, te compartimos el calendario de estrenos en Crunchyroll:

Ya disponible

My Wife Has No Emotion (Tezuka Productions)

“Takuma no es el chico más divertido. Es torpe, soltero y no hace más que ir a trabajar y volver a casa. Cansado de hacer tareas domésticas, compra una robot llamada Mina. Ella sabe cocinar y limpiar perfectamente, y los dos se van conociendo mejor con el tiempo. Pronto, Takuma empieza a enamorarse de Mina. Pero, ¿podrá un robot corresponderle?”

4 de julio

Failure Frame: I Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells (Seven Arcs)

“Touka siempre ha pasado desapercibido en la escuela y cuando es convocado a otro mundo con sus compañeros de clase, ¡eso sigue sin cambiar! Todos adquieren habilidades de rango superior, excepto Touka, al que la diosa Vicius considera un fracaso y lo arroja a unas antiguas ruinas. Resulta que, después de todo, sus habilidades de rango inferior no son tan inútiles. Ahora busca vengarse de la diosa y se revela su verdadera naturaleza”.

Red Cat Ramen (E&H production)

“Bienvenido a Ramen Akaneko, un restaurante atendido únicamente por gatos. Hasta que una humana llamada Tamako Yashiro va a una entrevista de trabajo. Curiosamente, su franqueza al decir que le gustan los perros le consigue el trabajo. Esta es una hermosa historia de relaciones entre humanos y felinos, tejida a través de los muchos clientes que visitan Ramen Akaneko. Prepárese para una ración extra de momentos entrañables que calientan el cuerpo y el alma”.

5 de julio

Cardfight Vanguard Divinez temporada 2 (Kinema citrus, Gift-o’-Animation, and STUDIO JEMI)

“¡Akina Myodo vuelve para más batallas de cartas en la última temporada de Cardfight Vanguard Divinez!”

6 de julio

The Elusive Samurai (CloverWorks)

“¡Un joven samurái debe aprender nuevas formas de supervivencia mientras se recupera de una traición familiar histórica!”

Sakuna: Of Rice and Ruin (P.A.Works)

“En la antigua tierra de Yanato existen dos reinos: el Reino Elevado, donde viven los dioses, y el Reino Bajo, donde viven los humanos. La princesa Sakuna era hija del dios de la guerra y de la diosa de la cosecha, pero llevaba una vida perezosa. Un día, es desterrada a la Isla Hinoe, la Isla de los Demonios. Atrapada en una tierra estéril, Sakuna se propone matar demonios y cultivar arroz. Así comienza su nueva aventura”.

A Nobody’s Way Up to an Exploration Hero (GEKKOU)

“Te presentamos a Kaito Takagi, el típico estudiante de secundaria de perfil bajo. Se pasa el día explorando calabozos en Japón, cazando slimes para conseguir algo de dinero extra. Takagi admira en secreto a su amiga de la infancia que es la típica chica popular de la clase. Un día, aparece un raro slime dorado y, tras derrotarlo, Kaito encuentra un valioso objeto: ¡una carta que puede invocar a seres míticos! Decide usarla e invoca a una impresionante doncella guerrera. Ahora, Kaito tiene la oportunidad de superar su ordinaria vida de explorador. Prepárate para una historia de fantasía moderna llena de batallas”.

Dahlia in Bloom: Crafting a Fresh Start with Magical Tools (Typhoon Graphics and Imagica Infos)

“Después de una vida llena de trabajo en Japón, Dahlia renace como experta en magia en un nuevo mundo, pero su vida después de la muerte da un giro inesperado. A punto de casarse, traicionada, huérfana, y con una luna de miel en puerta ¡Gran plot twist! Mira cómo Dahlia transforma su angustia en una brillante varita mágica y declara su independencia. Dahlia es la hechicera de su propio destino, en esta historia, la verdadera magia es el autodescubrimiento”.

7 de julio

My Deer Friend Nokotan (WIT Studio)

“Koshi Torako, es una estudiante de secundaria, un día siente que algo frío le golpea la cara. Cuando levanta la mirada ve a Shikanoko ,una chica con cuernos enredados en los cables de electricidad. Torako decide ayudar a Shikanoko y esto desencadena cambios en la vida de ambas. Así comienza la historia de una chica (una vez delincuente) y otra (¿un ciervo?), en esta aventura de chica conoce a ciervo”.

Fairy Tail: 100 Years Quest (J.C.STAFF)

“Fairy Tail es una tierra de magos conocida como el gremio más fuerte del reino de Fiore. Su grupo más fuerte -compuesto por Natsu, Lucy, Happy, Grey, Erza, Wendy y Carla- se prepara para emprender la legendaria “Búsqueda de los 100 años”, una misión con mayor dificultad que las misiones de clase S”.

9 de julio

The Magical Girl and the Evil Lieutenant Used to Be Archenemies (BONES)

“Es amor a primera vista para estos dos enemigos de orígenes completamente distintos”.

14 de julio

Theatre of Darkness: Yamishibai 13 (ILCA)

“Cada semana, al anochecer, un hombre con una máscara amarilla llega a un parque infantil cercano. Los niños se reúnen a sus pies para escuchar y aprender del misterioso cuentacuentos. Cada historia es más oscura y siniestra que la anterior. Las historias, inspiradas en los tradicionales dramas de papel, entretejen mitos, leyendas urbanas y rumores de la larga historia japonesa de cuentos de terror”.

7 de agosto

True Beauty (Studio N)

“Jugyeong, juzgada por su apariencia, decide trasnformarce con maquillaje. Entra en una nueva escuela donde hay un concurso de la diosa de la Belleza Verdadera, y el premio es la oportunidad de ser contratada por agencias de entretenimiento. Jugyeong se convierte instantáneamente en una de las mejores candidatas. Pero su nueva identidad está en juego cuando Suho Lee, el chico guapo de la escuela, ve accidentalmente su cara al natural. ¿Su estatus de élite durará poco? El doblaje incluye español”.

Recuerda, todo esto estará disponible en Crunchyroll a lo largo de julio y agosto. De igual forma, algunas de estas producciones contarán con doblaje al español latino, mientras que otras lo recibirán eventualmente. En temas relacionados, confirman trilogía de películas de Demon Slayer. De igual forma, autor de My Hero Academia comparte mensaje por el final del manga.

Nota del Autor:

Esta es una selección interesante. Tal vez los grandes nombres no están presentes aquí, pero aún hay calidad, y algunas ideas nuevas que todos deberían de probar. Afortunadamente, siempre habrá One Piece si estas producciones no son del todo tu agrado.

Vía: Comunicado oficial.