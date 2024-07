Primer tráiler del nuevo anime de Ranma 1/2

Después de un par de semanas de anticipación, el día de hoy por fin se ha revelado información concreta sobre el nuevo anime de Ranma 1/2. La adaptación de la amada obra de Rumiko Takahashi se estrenará a principios del próximo mes de octubre, y MAPPA, famosos por Jujutsu Kaisen y la última temporada de Attack on Titan, estarán a cargo de este proyecto.

Por medio de un nuevo tráiler, se ha revelado que el anime de Ranma 1/2 se estrenará el próximo 5 de octubre en la televisión de Japón. Después de esto, cada episodio estará disponible en Netflix semana tras semana en esta región. En el caso de occidente, no se ha confirmado qué plataforma estará a cargo de la distribución, pero es muy probable que Crunchyroll tenga los derechos.

Para la sorpresa de muchos fans, Kappei Yamaguchi, Megumi Hayashibara y Noriko Hidaka repetirán sus papeles como Ranma Saotome (masculino), Ranma (femenino) y Akane Tendō, respectivamente. Afortunadamente, ellos no son los únicos miembros del elenco original, puesto que Minami Takayama volverá a ser Nabiki Tendō, Kikuko Inoue le volverá a dar vida Kasumi Tendō,Koichi Yamadera una vez más interpretará a Ryōga Hibiki, Rei Sakuma retomará el rol de Shampoo.

Por parte de MAPPA, Kōnosuke Uda, quien estuvo a cargo de la película de One Piece: Dead End y el anime de DAYS, toma el puesto de director en este proyecto. De igual forma, Kimiko Ueno, quien trabajó en Delicious in Dungeon y Astro Note, está a cargo del guion, mientras que Hiromi Taniguchi, reconocido por Kurage no Shokudō, está diseñando los personajes.

Al igual que el nuevo anime de Urusei Yatsura, esta versión de Ranma 1/2 se enfocará en adaptar el manga original de la forma más fiel posible, lo que significa eliminar el relleno del anime clásico. Recuerda, Ranma 1/2 se estrenará el próximo 5 de octubre. En temas relacionados, esta es la razón por la cual el anime original de Ranma 1/2 fue cancelado.

Nota del Autor:

He estado leyendo el manga de Ranma 1/2 y no puedo esperar para ver este nuevo anime. Rumiko Takahashi tiene un gran talento al crear escenas divertidas que están enfocadas en las diversas interacciones entre personajes. Pese a que la historia es demasiado larga, en ningún momento se siente torpe o aburrida.

Vía: Anime News Network