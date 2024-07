La semana pasada, Nintendo nos sorprendió al revelar un misterioso teaser para un juego simplemente conocido como Emio, un título de terror para adultos. Al no compartir información precisa, muchos especularon que este proyecto se trataba de una colaboración con Bloober Team, para ofrecer algo similar a The Medium o Silent Hill. Bueno, todas las dudas han quedado en el pasado, puesto que un tráiler ha confirmado que esta entrega es en realidad un nuevo Famicom Detective Club.

Por medio de un nuevo tráiler, Yoshio Sakamoto, productor de este título, ha revelado oficialmente Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club. Este es el primer título en la serie desde 1989. De esta forma, parece que los remakes que vimos en el 2021 inspiraron a los desarrolladores a regresar a esta serie y ofrecer algo completamente nuevo después de casi 30 años desde el lanzamiento de The Girl Who Stands Behind.

Al igual que sus antecesores, Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club será una novela gráfica con elementos de point and click, en donde el jugador tiene que resolver un misterio. En esta ocasión, un asesino serial se ha aprovechado de una leyenda urbana para matar estudiantes, y es nuestra tarea ponerle un fin a este terrible evento.

Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club llegará al Nintendo Switch el próximo 29 de agosto de 2024. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de los remakes de las primeras dos entregas de Famicom Detective Club aquí.

Nota del Autor:

La decepción es un sentimiento que muchos comparten en estos momentos. Después de una semana de especulación, el regreso de Famicom Detective Club no es algo que se esperaba. Si bien es bueno ver que Nintendo no se olvida de sus series de nicho, dudo mucho que este título se convierta en un éxito comercial.

Vía: Nintendo