Descubren un nuevo glitch en Ocarina of Time 3D

Un jugador sorprendido queda atrapado jugando The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D cuando un error lo obliga a quedarse en su lugar haciendo una extraña animación. El error ocurrió después de derrotar al jefe del Templo del Agua y tiene el potencial de convertirse en uno de los errores más locos encontrados en un juego de The Legend of Zelda. The Legend of Zelda: Ocarina of Time es a menudo aclamado como uno de los mejores juegos jamás creados por aquellos que experimentaron el juego a finales de los años 90.

Fue uno de los primeros juegos de Zelda en introducir un enorme mundo abierto y uno de los primeros juegos en tener un sistema de combate fluido con un elemento de apuntar. Años después, Nintendo lanzó un remake para Nintendo 3DS llamado The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, una versión mejorada del juego con mejores gráficos, mejores controles y contenido adicional. Se suponía que este remake eliminaría todos los errores encontrados en el juego original, pero como descubrió de la peor manera un jugador, aún quedan algunos glitches por salir a la luz.

El usuario de Reddit skd25th publicó un video de su última partida del legendario título mostrando un error que los dejó en una incómoda animación paralizada. Mientras luchaba contra el jefe del Templo del Agua, Morpha, en Ocarina of Time 3D, skd25th derrotó al jefe al mismo tiempo que este lo atacaba. Una de las animaciones recurrentes de la pelea es cuando Morpha sujeta uno de sus apéndices parecidos a una ameba en la cara de Link, haciendo que Link se sacuda incontrolablemente. Una vez derrotado Morpha, todas las estrellas se alinearon para crear este desafortunado y divertido error.

El Templo del Agua en The Legend of Zelda: Ocarina of Time es conocido por ser uno de los calabozos más difíciles del juego. Requiere que los jugadores constantemente se quiten y se pongan las Botas de Hierro y las botas normales para hundirse y flotar en el agua, así como la necesidad constante de subir y bajar los niveles de agua usando interruptores difíciles de alcanzar.

El Templo del Agua también tiene algunos de los puzzles más difíciles del juego, así como una pelea contra Dark Link, uno de los mini-jefes más difíciles de la franquicia. Este error más reciente ahora se puede agregar a las razones por las que el Templo del Agua es una pesadilla para superar. Nintendo hizo todo lo posible para eliminar todos los errores encontrados en el Ocarina of Time original con el remake, pero desafortunadamente, todavía hay algunos errores que causan problemas. Sin embargo, no todos los errores son malos, ya que algunos permiten al jugador completar el Ocarina of Time en menos de 17 minutos.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D está disponible para Nintendo 3DS.

Vía: Game Rant

