Durante la ceremonia de The Game Awards la semana pasada, Christopher Judge, la voz de Kratos en los nuevos juegos de God of War, realizó un comentario sobre Call of Duty que, al momento, fue bastante gracioso, pero fue criticado severamente sobre los desarrolladores Call of Duty: Modern Warfare III, quienes no encontraron la gracia en burlarse de su trabajo, especialmente bajo sus circunstancias.

En la ceremonia, Judge, quien presentó el premio a Mejor Actuación, decidió hacer un chiste sobre lo extenso que fue su discurso de aceptación al ganar este galardón en la edición del año pasado, y mencionó que esto duró más que la campaña de Call of Duty: Modern Warfare III, algo que causó diferentes reacciones en el público. Esto fue lo que comentó:

Si bien en el evento pudimos ver a múltiples asistentes reír. Sin embargo, en redes sociales este comentario no fue tan bien recibido, especialmente por desarrolladores y ex-desarrolladores de Call of Duty, quienes decidieron defender su trabajo y criticar severamente a Judge por su chiste. Ajinkya Limaye, ex desarrollador de Call of Duty en Infinity Ward que ahora trabaja como diseñador senior de sistemas en Bungie, mencionó:

“Es gracioso. Pero sí, las métricas de que Call of Duty destruye absolutamente todos los juegos de God of War (probablemente combinadas con ser honesto) también es igualmente ridículo (si no más)”.

Por su parte, Nelson Plumey, director de arte asociado del estudio de Call of Duty en Treyarch, señaló:

De igual forma, Darcy Sandall, ingeniero experto de otro desarrollador de Call of Duty en Sledgehammer Games, agregó:

Los desarrolladores no fueron los únicos que no le encontraron gracia al comentario de Judge, ya que múltiples fans también expresaron su descontento. Tal es el caso de Jez Corden, de Windows Central, quien no solo criticó al actor, sino que también señaló la falta de atención que recibieron los desarrolladores en The Game Awards este año. Esto fue lo que comentó:

Say what you want about Call of Duty MW3 critically, but it's fucking shitty, bad taste to have approved some dumb teleprompter joke attacking devs.

Dev on that game was incredibly hard, and well-documented. Attacking the devs is the wrong call.

Celebrate the devs my ass.

