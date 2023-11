Primeros detalles de Call of Duty 2024

Pese a que el público aún tiene el mal sabor de boca de Call of Duty: Modern Warfare III, tal parece que la máquina de Activision no se detiene, y los rumores del siguiente título en la serie han comenzado. En esta ocasión, tal parece que el siguiente capítulo en la franquicia nos llevará a la Guerra del Golfo.

De acuerdo con Insider Gaming y Windows Central, el Call of Duty de 2024 formará parte de la sub-serie de Black Ops. Originalmente, rumores sobre la Guerra del Golfo se originaron por primera vez en 2022, luego de las filtraciones de Call of Duty Mobile que revelaron el Lockheed F-117 Nighthawk, un avión de ataque estadounidense retirado presentado en octubre de 1983.

Aunque por el momento no hay información oficial por parte de Activision, el siguiente juego de Call of Duty llevaría el nombre de Black Ops: Gulf War, y llegaría a tanto a consolas de actual, así como de pasada generación, algo que puede decepcionar a más uno, en algún punto de 2024. En esta ocasión, la historia le dará un gran enfoque a los agentes de la CIA en este evento histórico.

Junto a esto, Windows Central ha señalado que aquellos que decidan pre-ordenar este título tendrán la oportunidad de acceder a la campaña semanas antes de su lanzamiento formal. Esto no es algo nuevo para la serie, ya que Modern Warfare III tuvo un acceso anticipado de una semana para su historia. Sin embargo, en el caso Black Ops: Gulf War, se habla de mucho tiempo más.

Por si fuera poco, CharlieINTEL, insider de Call of Duty, ha señalado que Black Ops: Gulf War sería el primer juego en toda la serie en tener un periodo de desarrollo de cuatro años, superando así el estándar de tres años que hemos visto desde hace tiempo. Considerando que Modern Warfare III se desarrolló en año y medio y con crunch, esto quiere decir que no solo la próxima experiencia de Call of Duty se creó bajo una mejor situación laboral, sino que tiene el potencial de cumplir con las expectativas de los fans.

Considerando que cada nuevo Call of Duty es revelado a mediados de año, para salir a la venta durante sus últimos meses, aún falta mucho para que Activision, o en este caso Xbox, decidan revelar el siguiente capítulo en esta controversial serie. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Call of Duty: Modern Warfare III aquí. De igual forma, este nuevo título es el peor calificado en la serie.

Nota del Editor:

Call of Duty merece un descanso, y los fans se merecen un buen juego en la serie. Si bien el periodo de cuatro años de desarrollo suena positivo para esta nueva entrega, esto no es una garantía de que este título valga la pena, especialmente después de todos los puntos bajos a los que ha llegado la propiedad en los últimos años.

Vía: Windows Central