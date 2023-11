A mediados de este año se confirmó que THQ Nordic ya estaba trabajando en South Park: Snow Day!, juego que toma múltiples elementos de los RPG de Ubisoft, pero cambia la fórmula sustancialmente. Ahora, el día de hoy se ha revelado un nuevo tráiler que nos muestra más sobre el gameplay de este título.

Por medio de su canal oficial de YouTube, THQ Nordic nos dio una mirada al gameplay de South Park: Snow Day!, el cual deja de lado los elementos de RPG por turnos que vimos en The Stick of Truth y The Fractured But Whole, y en su lugar nos presenta un beat’em up para hasta cuatro jugadores.

Esta es la descripción del título:

“¡Hola, chico nuevo! Reúne hasta tres amigos en esta cooperativa de cuatro jugadores y ábrete camino a través de la ciudad nevada de South Park en una búsqueda para salvar el mundo y disfrutar de un día sin escuela. Equipa y mejora devastadoras armas cuerpo a cuerpo y a distancia. Despliega habilidades y poderes especiales que pondrán de rodillas a hordas de enemigos y jefes épicos”.

No solo el gameplay ha sufrido de un cambio significativo, sino que el estilo visual deja de lado el aspecto tradicional de la serie a la que todos estamos acostumbrados, y en su lugar se nos presenta gráficos en 3D que, si bien fueron una sorpresa en su revelación, en este nuevo avance lucen mucho mejor.

Aunque por el momento no hay información oficial, se espera que South Park: Snow Day! llegue al PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC en algún punto del próximo año. En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre este juego. De igual forma, crean episodio de South Park usando ChatGPT.

Nota del Editor:

De verdad espero que South Park: Snow Day! sea un buen juego. Si bien el cambio visual es algo a lo que me puedo acostumbrar, si el gameplay que se nos presenta en esta ocasión es torpe y deja de lado la complejidad de los otros títulos en la serie, entonces tendremos un verdadero problema.

