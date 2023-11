Ubisoft da novedades de Prince of Persia: The Sands of Time Remake

Desde hace ya algún par de años, los fanáticos de Prince of Persia se han quedado con una duda bastante grande, y ese es el desarrollo del remake de la primera entrega de la saga de las Arenas del Tiempo. Y es que desde su primer vistazo, no logró conseguir un impacto positivo en la gente, dado que los gráficos vistos se consideraron de hace dos generaciones de consolas, algo que afectó de alguna manera a sus respectivos desarrolladores.

A pesar de que en un principio se pensaba que ya se había cancelado la entrega, afortunadamente no, pues la empresa francesa en constantes ocasiones nos ha recordado que sigue en desarrollo. Y ahora, en vísperas del fin de año nos aseguran que el desarrollo está avanzando. Estas palabras vienen por parte de la división de Montreal, quienes están a cargo de traer esta experiencia a la generación actual de consolas y posiblemente a Nintendo Switch según filtraciones.

Aquí su publicación en la red de X:

As you know, the passionate team at @UbisoftMTL is reimagining this legendary story, and we are glad to announce today that the project has passed an important internal milestone and development is progressing.

We look forward to sharing more in the future!

— Prince of Persia™ (@princeofpersia) November 21, 2023