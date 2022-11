Dark Souls iba a tener un Metroidvania en 2D

El éxito de Dark Souls dio pie a un nuevo subgénero dentro de los Metroidvanias. En los últimos años, títulos como Blasphemous, Salt and Sanctuary, Dead Cells y más títulos han logrado combinar el estilo de juego que hizo famoso Metroid y Symphony of the Night, con el combate y la dificultad que tanto ha caracterizado al trabajo de FromSoftware. Ahora, recientemente, en una forma de poesía, se reveló que un Metroidvania 2D con pixel art de Dark Souls 3 casi pudo haber sido una realidad.

Recientemente, Thomas Feichtmeir, artista que trabajó en Blasphemous, compartió un vistazo a una propuesta que se le hizo a Bandai Namco y FromSoftware para crear un spin-off Metroidvania 2D de Dark Souls 3. En la imagen podemos ver la pelea en contra de Dancer of the Boreal Valley, y luce espectacular.

A Dark Souls 3 – 2D pixelart metroidvania was pitched to Bandai Namco ~6 years ago.

This is now finally out of NDA, so enjoy the visuals created back then. pic.twitter.com/Dt5BDasWbU

— Thomas Feichtmeir (@cyangmou) November 8, 2022