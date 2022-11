Hace un par de días se reveló la lista de juegos disponibles en PlayStation Plus Essentials a lo largo de noviembre. Ahora, el día de hoy se han confirmado los títulos que formarán parte de PlayStation Plus Premium y Extra a partir del próximo 15 de noviembre.

Junto a la extensa lista de juegos de Ratchet & Clank, los usuarios de PlayStation Premium y Extra podrán disfrutar de:

–The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition | PS4, PS5

–Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | PS4, PS5

–Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX | PS4

–Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue | PS4

–Kingdom Hearts III | PS4

–Kingdom Hearts: Melody of Memory | PS4

–Oddworld: Soulstorm – Enhanced Edition | PS4, PS5

–Tom Clancy’s The Division 2 | PS4

–Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint | PS4

–Chorus | PS4, PS5

–What Remains of Edith Finch | PS4

–The Gardens Between | PS4, PS5

–Earth Defense Force: World Brothers | PS4

–Earth Defense Force: Iron Rain | PS4

–Onee Chanbara Origin | PS4

Todos estos juegos estarán disponibles a partir del próximo 15 de noviembre en PlayStation Plus Extra y Premium. En temas relacionados, aquí puedes checar la extensa lista de juegos de Ratchet & Clank que llegarán a este servicio. De igual forma, estos son los títulos de PlayStation Plus Essentials para noviembre.

Nota del Editor:

En esta ocasión, The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition y toda la serie de Kingdom Hearts son los agregados más llamativos. Sin embargo, la selección de noviembre tiene un par de títulos que valen mucho la pena, como What Remains of Edith Finch y Chorus.

Vía: PlayStation