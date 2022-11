El día de hoy, 4 de noviembre, se celebra el 20 aniversario de Ratchet & Clank y, a diferencia de otras series, PlayStation no se ha olvidado del trabajo de Insomniac Games, por lo que tienen pensado celebrar a lo grande. De esta forma, se ha revelado que este mismo mes llegarán múltiples juegos de la franquicia a PlayStation Plus.

Para comenzar, el día de hoy, 4 de noviembre, llega una actualización gratuita a Ratchet & Clank: Rift Apart, en donde los jugadores podrán recibir las siguientes armaduras inspiradas en la extensa historia de la serie:

-Armadura de comando inspirada en Ratchet & Clank: Going Commando

-Armadura Holoflux inspirada en Ratchet & Clank Future: A Crack in Time

-Armadura Quest inspirado en Ratchet & Clank Future: Quest for Booty

-Armadura de merodeador inspirada en Ratchet: Deadlocked

-Armadura Clank para celebrar al mejor de los amigos

Junto a esto, la lista de juegos disponibles de la serie en PlayStation Plus Premium se expandirá. A Ratchet & Clank Future: Quest for Booty (PS3), Ratchet & Clank Future: A Crack in Time (PS3), Ratchet & Clank: All 4 One (PS3), Ratchet & Clank: Full Frontal Assault (PS3), y Ratchet & Clank: Into the Nexus (PS3), los cuales ya están disponibles en este servicio, se les sumarán las siguientes entregas a partir del próximo 15 de noviembre:

–Ratchet & Clank (PS3)

–Ratchet & Clank: Going Commando (PS3)

–Ratchet & Clank: Up Your Arsenal (PS3)

–Ratchet & Clank: Deadlocked (PS3)

–Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction (PS3)

Recuerda, la actualización gratuita de Ratchet & Clank: Rift Apart llega el día de hoy, mientras que los otros cinco juegos estarán disponibles en PlayStation Plus a partir del próximo 15 de noviembre. En temas relacionados, Rift Apart fue el juego del año 2021 para los usuarios de PlayStation.

Nota del Editor:

Es bueno ver que la serie no se ha olvidado. Sin embargo, considerando que gran parte del mundo aún no tiene acceso a los juegos de PS3 por medio de PS Plus, es una lástima que este público no tenga la oportunidad de disfrutar de las entregas clásicas de la serie.

Vía: PlayStation