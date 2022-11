Aunque Tales of Arise seguramente introdujo la famosa serie de RPG de acción a muchas personas, todos los fans de esta propiedad siguen amando Tales of Symphonia. De esta forma, muchos se emocionaron al darse a conocer que una remasterización ya está en desarrollo para consolas de nueva generación. Si bien en su momento solo se mencionaba que esta entrega iba a estar disponible en algún punto de 2023, el día de hoy se ha revelado exactamente cuándo sucederá esto.

Por medio de un nuevo tráiler, Bandai Namco ha confirmado que Tales of Symphonia Remastered llegará a Japón el próximo 16 de febrero, seguido de un lanzamiento nivel mundial el 17 de febrero. Puedes checar el nuevo tráiler del juego a continuación.

Como su nombre lo indica, esta es una remasterización, la cual incluye una serie de mejoras visuales, así cooperativo local para hasta cuatro jugadores, y mucho más. Lamentablemente, no todo es perfecto, ya que esta versión contará con un frame rate de solo 30fps, en lugar de los 60fps que encontramos en el lanzamiento original de GameCube.

Recuerda, Tales of Symphonia Remastered estará disponible a partir del próximo 17 de febrero en PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. En temas relacionados, los fans no están contentos con esta remasterización.

Nota del Editor:

Tales of Symphonia es un gran juego. Si bien completarlo es una pesadilla, la aventura en general y el combate es sumamente entretenido, adictivo, y todos los fans de la serie que aún han tenido la oportunidad de disfrutar de esta entrega, deben de hacerlo ahora.

Vía: Bandai Namco