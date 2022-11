George RR Martin no ha podido jugar Elden Ring por esta razón

No hay duda alguna que uno de los mejores videojuegos del año es Elden Ring, título en el que se combina la exploración de mundo abierto junto con las mecánicas de los bien valorados Dark Souls. Uno de los principales participantes en el juego es George RR Martin, autor de grandes obras que a pesar de ser un colaborador, todavía no lo ha podido jugar.

En una nueva entrevista en The Late Show con Stephen Colbert , se le preguntó a Martin sobre Elden Ring y su propia contribución. Martin explicó que gran parte de su trabajo en el juego se realizó hace muchos años con el mundo en el que se desarrolla. Sin embargo, cuando se le preguntó si había jugado o no, Martin esencialmente dijo que ha estado ocupado tratando de terminar The Winds of Winter, uno de sus próximos libros.

Aquí su comentario:

No lo he jugado, porque la gente parece querer The Winds of Winter. Y tengo, desafortunadamente, una personalidad totalmente adictiva. Jugué videojuegos hace mucho, mucho tiempo. Jugué juegos como Railroad Tycoon , Master of Orion y Homeworld y me absorbía. Pasaban semanas, meses. y yo estaba sentado allí con mi bata de baño de franela roja y decía: ‘Un juego más, un juego más’.

Las obras de Martin han estado tomando mucha más relevancia con el tiempo, por lo que se entiende que esté centrándose en el siguiente tomo para que a los pocos días de salida se convierta en un Best Seller. Así que se va a tomar su tiempo para probar el videojuego desarrollado por FromSoftware.

Recuerda que Elden Ring está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Esto no es nuevo en el mundo de los videojuegos, dado que incluso hay actores de voz que nunca han probado los trabajos en los que participaron. Además, es comprensible que por ahora no tenga tiempo de jugar.