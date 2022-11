El Jigsaw original volverá en la nueva película de Saw

La franquicia de Saw es una de las más populares en el mundo del cine, y eso se debe en gran parte a los personajes icónicos como el propio Jigsaw que estuvo presente en las primeras filmaciones. Sin embargo, en las más recientes se ha notado su total ausencia, por lo que la producción ha notado esto y ya le dieron buenas nuevas a todos los fanáticos.

Por esa razón se confirmó que Tobin Bell estará de regreso oficialmente en la película más nueva, así que veremos de nueva cuenta a John Kramer hacer acto de presencia para poner a personas en los retos de supervivencia más locos. No está más que comentar que la producción aún no ha empezado, pero faltan prácticamente dos días para que inicien a trabajar.

Originalmente, se pensó que la próxima película sería una secuela y se anunció a principios de este año con el director de Saw 6 y Saw: The Final Chapter, Kevin Greutert, a la cabeza. Aunque ahora que las circunstancias han cambiado, algunos se preguntan si se tratará de alguna especie de precuela, o si van a tener de regreso al villano mediante algo relacionado al guión.

Esto es lo que mencionan los productores de Saw, Mark Burg y Oren Koules respecto al regreso del actor:

Qué emoción reunirnos con Tobin. Su actuación como John Kramer es parte de la magia que hizo de esta franquicia un fenómeno y su personaje es parte activa de esta película.

Se planea que el estreno se lleve a cabo el 27 de octubre de 2023.

Vía: IGN

Nota del editor: La magia de Saw ya estaba perdiendo con el tiempo, pero ahora con el actor original de regreso, puede que valga la pena ir a las proyecciones en las salas de cine.