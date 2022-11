Escritor de Horizon Forbidden West se une a Xbox

Actualmente Xbox está trabajando en el desarrollo de un nuevo videojuego de Fable, título que está a cargo de ni más ni menos que Playground Games, y para lograr tener un resultado favorable, están teniendo nuevas contrataciones. Y lo más curioso es que uno de los talentos que recién se unen es Andrew Walsh, quién en su momento laboró en PlayStation.

Walsh es quizás más conocido por su trabajo como “escritor sénior” en la exclusiva de Guerrilla Games, Horizon Forbidden West , aunque también ha estado involucrado con Watch Dogs: Legion , Tom Clancy’s The Division 2 , Need For Speed: Most Wanted e incluso Fable Legends. Por lo que no sería nuevo en esto de trabajar para más empresas.

So, Albion has beckoned once again. I'm delighted to announce that I've had the chance to join the wonderful team @WeArePlayground working on the new #Fable! pic.twitter.com/hCbSxNXw3K — Andrew Walsh (@englishscribe) October 31, 2022

Vale la pena mencionar, que los avances del nuevo Fable no son tantos, pues desde el teaser que ya vimos hace algunos meses no se ha mostrado más, por lo que los fanáticos esperan tener más detalles a futuro. El escenario perfecto para dar a conocer nuevas imágenes es The Game Awards, premios que se llevarán a cabo en el mes de diciembre.

Vía: Purexbox

Nota del editor: Es un paso positivo que tengan a alguien de tanto talento en el equipo. Ojalá veamos más detalles del videojuego en los próximos meses, ya que el 2023 pinta para ser de lo mejor para Xbox.