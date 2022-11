Cajas de Call of Duty: MWII para Xbox le dan promoción a PlayStation

Actualmente la gente se encuentra jugando Call of Duty: Modern Warfare II, y si bien algunos se hacen con la copia digital para jugar al instante, otros prefieren que llegue la caja de plástico con el disco. Y ahora, algunos usuarios de Canadá se han percatado que las cajas de Xbox tienen un error de impresión, uno que le está dando promoción a PlayStation.

El error se puede apreciar en la parte trasera del juego con una frase que dice “la franquicia más vendida en Xbox”, pero como también debe de venir en francés, en su respectiva traducción dice casi lo mismo, solo que dice PlayStation. Esto seguramente se debió a un fallo de las máquinas que hacen la impresión, y ahora estas copias pueden considerarse de colección.

Also, some players who purchased the Xbox physical edition of #MWII in Canada have noticed an error on the box.

"The best selling franchise on Xbox" somehow translated in French to "PlayStation."

(via r/XboxSeriesX) pic.twitter.com/et2kZWRTpO

— CharlieIntel (@charlieINTEL) October 28, 2022