Como ya es una costumbre, el nuevo juego de Call of Duty se enfrenta a una controversia alejada de la calidad de este título. En esta ocasión, el dueño de un hotel de Ámsterdam está molesto con su inclusión en Modern Warfare II, algo que podría llegar a ser un problema legal para Activision.

De acuerdo con Volkskrant, el dueño del hotel Conservatorium en Ámsterdam no está contento con su inclusión en el nivel de Tradecraft y el mapa multijugador del Hotel Breenbergh. Esto fue lo que comentó:

“Hemos tomado nota del hecho de que el Conservatorium Hotel es indeseablemente el escenario del nuevo Call of Duty. En términos más generales, no apoyamos los juegos que parecen fomentar el uso de la violencia. El juego de ninguna manera refleja nuestros valores fundamentales y lamentamos nuestra aparente y no deseada participación”.

Por el momento, el dueño del Hotel Conservatorium no está seguro de cómo avanzar. Ya sea que emita una demanda, o cause algún tipo de revuelo, parece que el mejor camino para Activision es modificar la estructura y el diseño de esta locación antes de que les cause más problemas.

En temas relacionados, ya puedes checar nuestra reseña de Call of Duty: Modern Warfare II aquí. De igual forma, Phil Spencer vuelve a hablar sobre la exclusividad de esta serie en Xbox.

Nota del Editor:

Uno de los pocos elementos que siempre parecen obtener algún tipo de reconocimiento en los juegos de Call of Duty, es el nivel de recreación de algunos lugares, algo que ha llamado mucho la atención con la campaña y su representación de México.

Vía: PC Gamer