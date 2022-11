La serie de Stargirl terminará después de esta temporada

Son varias las series que la empresa de DC ha manejado recientemente en distintas plataformas de streaming y cadenas de televisión, esto normalmente con adaptaciones en la CW. Esto pasó hace algunos meses atrás con la cancelación de Batwoman, y ahora Stargirl está teniendo el mismo destino, algo que seguramente decepcionará a los fans.

Esta serie terminará con su tercera temporada, con los nuevos episodios transmitiéndose de forma semanal con un final contemplado para el 7 de diciembre. La serie, creada por Geoff Johns, está protagonizada por Brec Bassinger, es el personaje que inició la carrera de Johns como escritor de cómics cuando la creó en 1999, inspirado en su hermana que murió en un accidente aéreo en 1996.

La cancelación de Stargirl se produce menos de un mes después de que Nexstar Media Group completara su adquisición de la cadena. Se suma a series como The Flash , Riverdale y Nancy Drew, que también están finalizando. Sin embargo, a diferencia de otras adaptaciones, se les ha avisado con tiempo a los guionistas para que le den un final.

Esto es lo que comentó Johns al respecto:

Stargirl siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón por muchas razones. Con todos los cambios que se están gestando, sabíamos que esta era posiblemente la última temporada, así que escribimos con eso en mente y entregamos lo que creo que es la mejor temporada de Stargirl hasta ahora, con un cierre creativo completo. El elenco y el equipo son extraordinarios y me gustaría agradecerles por ayudarme a dar vida a esta serie. Brec encarnó a Courtney en todas las formas posibles, con gracia, fuerza y ​​humor, superando mis expectativas más descabelladas. Estoy agradecido con WBTV y The CW por brindarnos un hogar para contar esta historia y honrar a mi amada hermana fallecida, y estoy más que agradecido con la prensa y los fanáticos que siempre nos han defendido durante tres temporadas increíbles. La mayoría de las series nunca llegan tan lejos. No podríamos estar más orgullosos de nuestro programa y de la comunidad de fans que ha creado.