Reportan serios problemas con Instagram

Si despertaste el día de hoy y descubriste que tu perfil de Instagram había sido suspendido, esto fue solo un error. Al igual que otras plataformas de Meta, la red social especializada en fotografías y videos sufrió de un par de problemas, de los cuales aún se desconoce su verdadera escala.

Este inconveniente es solo un error técnico, y a lo largo del día se ha ido solucionando lentamente. Es así que si en la mañana tu cuenta estaba bloqueada, es probable que esto haya vuelto a normalidad en estos momentos. Sin embargo, sigue siendo un misterio qué fue lo que ocasionó este problema. Esto fue lo que comentó la compañía:

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown

— Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022