Estrenos que llegan a HBO Max en noviembre 2022

El mes de noviembre ya nos está pisando los talones, razón por la cuál las diferentes plataformas de streaming están dando a conocer el contenido que van a incorporar para el gozo de sus suscriptores. Y ahora, HBO Max ha revelado los programas, series, películas y demás entretenimiento que empezarán a liberar en este mes que casi cierra el año.

Aquí la lista completa:

Documentales

– Say hey, Willie Mays!

– Camilo: el primer tour de mi vida

– Master of Light

– Shaq

– Love, Lizzo

Películas

– Lil Rel Howery: I said it. Y’all thinking it

– Una historia de navidad

Series

– Osel. Un viaje al infinito

– Low Country: The Murdaugh Dynasty

– Titanes (temporada 4)

– Chris Redd: Why Am I Like This?

– The Big Brunch

– Estamos aquí (temporada 3)

– La vida sexual de las universitarias (temporada 2)

– Looney Tunes Cartoons Especial de Halloween

– Pocoyo

– Tom & Jerry Tales | Temporadas 1-2

Recuerda que gran parte de este contenido llega esta misma semana a HBO Max.

Vía: HBO Max